Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain

Am Dienstag ging es im DAX via XETRA letztendlich um 0,68 Prozent auf 26 285,06 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,175 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,381 Prozent höher bei 26 206,01 Punkten in den Handel, nach 26 106,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 164,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 341,52 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der DAX-Kurs 25 099,00 Punkte. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 25 389,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, notierte der DAX bei 24 273,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 7,11 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 573,50 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 4,45 Prozent auf 80,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,70 Prozent auf 152,76 EUR), Zalando (+ 2,14 Prozent auf 23,44 EUR), Siemens (+ 1,76 Prozent auf 285,55 EUR) und Bayer (+ 1,61 Prozent auf 49,26 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Siemens Healthineers (-1,71 Prozent auf 39,70 EUR), adidas (-1,71 Prozent auf 152,60 EUR), BASF (-1,43 Prozent auf 51,68 EUR), Beiersdorf (-1,21 Prozent auf 80,30 EUR) und Brenntag SE (-1,11 Prozent auf 60,74 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 417 682 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 217,128 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at