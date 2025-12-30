Pluszeichen in Frankfurt: DAX liegt am Dienstagmittag im Plus

Der DAX gewinnt am zweiten Tag der Woche an Fahrt.

Um 12:09 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent höher bei 24 417,24 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,092 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,033 Prozent tiefer bei 24 343,19 Punkten in den Handel, nach 24 351,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 328,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 446,86 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, betrug der DAX-Kurs 23 836,79 Punkte. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 23 880,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, notierte der DAX bei 19 909,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 21,94 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,10 Prozent auf 1 558,00 EUR), Commerzbank (+ 1,77 Prozent auf 36,19 EUR), Infineon (+ 1,35 Prozent auf 37,24 EUR), Deutsche Bank (+ 1,18 Prozent auf 33,14 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,60 Prozent auf 60,14 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Siemens Energy (-0,58 Prozent auf 119,90 EUR), Zalando (-0,40 Prozent auf 25,09 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,39 Prozent auf 40,45 EUR), BMW (-0,38 Prozent auf 93,18 EUR) und Deutsche Börse (-0,31 Prozent auf 223,50 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 579 320 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 236,485 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at