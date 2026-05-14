Pluszeichen in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 1,38 Prozent stärker bei 24 470,54 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,992 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,951 Prozent auf 24 366,42 Punkte an der Kurstafel, nach 24 136,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 24 329,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 471,64 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 0,564 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, wies der DAX einen Stand von 24 044,22 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 24 914,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, wies der DAX einen Wert von 23 527,01 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 0,280 Prozent zu Buche. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 3,43 Prozent auf 66,57 EUR), Siemens (+ 3,41 Prozent auf 275,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 181,92 EUR), Daimler Truck (+ 2,28 Prozent auf 40,90 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,20 Prozent auf 88,42 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil BMW (-3,77 Prozent auf 77,66 EUR), Heidelberg Materials (-1,63 Prozent auf 180,65 EUR), Scout24 (-1,43 Prozent auf 76,00 EUR), Deutsche Börse (-0,73 Prozent auf 243,40 EUR) und EON SE (-0,51 Prozent auf 18,64 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 332 903 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,695 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,80 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at