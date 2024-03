Pluszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags auf grünem Terrain

Derzeit agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Um 15:42 Uhr steigt der DAX im XETRA-Handel um 0,09 Prozent auf 18 493,00 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,844 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 18 477,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18 477,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 18 510,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 468,87 Punkten erreichte.

DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 28.02.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 17 601,22 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.12.2023, den Wert von 16 701,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.03.2023, wurde der DAX auf 15 142,02 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,28 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 511,17 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,10 Prozent auf 16,98 EUR), Merck (+ 2,62 Prozent auf 164,40 EUR), Rheinmetall (+ 1,80 Prozent auf 520,80 EUR), adidas (+ 1,20 Prozent auf 207,15 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,16 Prozent auf 235,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,83 Prozent auf 39,75 EUR), Porsche (-1,18 Prozent auf 92,48 EUR), Brenntag SE (-0,89 Prozent auf 78,22 EUR), SAP SE (-0,57 Prozent auf 181,00 EUR) und BASF (-0,56 Prozent auf 52,95 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 465 523 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 213,135 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7,78 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at