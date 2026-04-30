Pluszeichen in Frankfurt: DAX steigt am Donnerstagmittag

Am Donnerstagmittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Donnerstag springt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,33 Prozent auf 24 032,65 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,018 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,997 Prozent auf 23 715,71 Punkte an der Kurstafel, nach 23 954,56 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 033,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 715,71 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,677 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 22 562,88 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wurde der DAX mit 24 538,81 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 22 496,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 2,06 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 507,79 Punkten. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 4,27 Prozent auf 48,86 EUR), Brenntag SE (+ 2,81 Prozent auf 61,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,12 Prozent auf 289,40 EUR), Bayer (+ 1,67 Prozent auf 37,06 EUR) und EON SE (+ 1,47 Prozent auf 18,69 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,23 Prozent auf 509,60 EUR), Commerzbank (-3,02 Prozent auf 34,38 EUR), GEA (-2,20 Prozent auf 57,90 EUR), adidas (-2,04 Prozent auf 146,25 EUR) und Fresenius SE (-1,74 Prozent auf 40,68 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 385 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 191,443 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at