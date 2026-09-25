adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|DAX im Fokus
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25.09.2026 12:26:31
Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne
Der DAX verbucht im XETRA-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,78 Prozent auf 25 463,47 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,111 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,694 Prozent auf 25 441,79 Punkte an der Kurstafel, nach 25 266,53 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25 529,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 383,12 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 0,109 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 26 266,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, lag der DAX bei 24 994,83 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 23 534,83 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,77 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26 618,74 Punkte. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im DAX
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,10 Prozent auf 146,50 EUR), Commerzbank (+ 2,63 Prozent auf 42,15 EUR), Deutsche Bank (+ 2,33 Prozent auf 31,65 EUR), adidas (+ 2,28 Prozent auf 145,50 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,86 Prozent auf 404,40 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Airbus SE (-1,70 Prozent auf 191,08 EUR), Rheinmetall (-1,37 Prozent auf 976,40 EUR), BASF (-0,67 Prozent auf 51,95 EUR), Hannover Rück (-0,15 Prozent auf 258,60 EUR) und Scout24 (-0,07 Prozent auf 68,45 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 932 731 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 215,212 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick
Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Scout24
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17:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:58
|XETRA-Handel: DAX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
15:58
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
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24.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
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24.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|13:16
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|145,15
|1,82%
|Airbus SE
|193,24
|-0,99%
|BASF
|50,73
|-2,85%
|Commerzbank
|42,17
|1,69%
|Deutsche Bank AG
|32,04
|2,32%
|Deutsche Telekom AG
|27,05
|0,56%
|Hannover Rück
|257,80
|0,00%
|HOCHTIEF AG
|398,80
|0,40%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,33
|-0,01%
|Rheinmetall AG
|984,60
|-0,82%
|SAP SE
|185,22
|0,90%
|Scout24
|67,75
|-1,09%
|Siemens Energy AG
|143,56
|0,03%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,86
|0,93%
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|25 408,64
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