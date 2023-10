Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Zuschläge

Im DAX geht es im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,61 Prozent aufwärts auf 14 777,16 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,492 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,569 Prozent fester bei 14 770,95 Punkten, nach 14 687,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 14 729,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 797,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der DAX einen Wert von 15 386,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 16 469,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, lag der DAX bei 13 243,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 5,03 Prozent nach oben. Bei 16 528,97 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 976,44 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 5,50 Prozent auf 7,90 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,40 Prozent auf 179,15 EUR), Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 271,50 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,60 Prozent auf 68,78 EUR) und Henkel vz (+ 1,46 Prozent auf 68,24 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Merck (-3,39 Prozent auf 138,15 EUR), Sartorius vz (-1,82 Prozent auf 226,10 EUR), Covestro (-0,72 Prozent auf 46,66 EUR), Fresenius SE (-0,41 Prozent auf 24,35 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,28 Prozent auf 56,05 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 7 435 094 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 146,236 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

