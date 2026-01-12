Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht Gewinne

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,24 Prozent höher bei 25 322,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,170 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,053 Prozent leichter bei 25 248,37 Punkten, nach 25 261,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25 329,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 236,88 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, wies der DAX einen Wert von 24 186,49 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 24 241,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 20 214,79 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,23 Prozent auf 40,38 EUR), Fresenius SE (+ 1,77 Prozent auf 50,10 EUR), Zalando (+ 1,76 Prozent auf 25,38 EUR), Beiersdorf (+ 1,66 Prozent auf 96,58 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,29 Prozent auf 33,48 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,40 Prozent auf 102,40 EUR), BMW (-1,22 Prozent auf 90,90 EUR), Porsche Automobil (-0,88 Prozent auf 38,28 EUR), Heidelberg Materials (-0,82 Prozent auf 229,00 EUR) und SAP SE (-0,59 Prozent auf 211,10 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 709 417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 241,779 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at