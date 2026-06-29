Pluszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich fester

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,01 Prozent höher bei 24 674,78 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,064 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,215 Prozent auf 24 724,34 Punkte an der Kurstafel, nach 24 671,22 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 646,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 762,24 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wurde der DAX auf 25 104,70 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 22 300,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, betrug der DAX-Kurs 24 033,22 Punkte.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,552 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit RWE (+ 3,26 Prozent auf 55,82 EUR), Infineon (+ 2,76 Prozent auf 80,46 EUR), Zalando (+ 2,65) Prozent auf 25,58 EUR), HOCHTIEF (+ 1,04 Prozent auf 503,00 EUR) und SAP SE (+ 0,80 Prozent auf 136,22 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Heidelberg Materials (-3,15 Prozent auf 178,60 EUR), BMW (-2,00 Prozent auf 57,88 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,88 Prozent auf 72,88 EUR), Commerzbank (-1,69 Prozent auf 37,19 EUR) und Daimler Truck (-1,46 Prozent auf 40,61 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 105 495 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 203,906 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,02 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at