Pluszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester

Am vierten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der DAX sprang im XETRA-Handel letztendlich um 1,48 Prozent auf 15 143,60 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,497 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,740 Prozent auf 15 033,65 Punkte an der Kurstafel, nach 14 923,27 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 15 202,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 028,03 Punkten lag.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2,52 Prozent. Vor einem Monat, am 02.10.2023, wurde der DAX mit 15 247,21 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.08.2023, einen Stand von 16 020,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, wies der DAX einen Stand von 13 256,74 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 7,64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 6,40 Prozent auf 8,78 EUR), Fresenius SE (+ 5,84 Prozent auf 25,72 EUR), Porsche (+ 5,42 Prozent auf 86,68 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,79 Prozent auf 22,74 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 3,20 Prozent auf 102,98 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Zalando (-6,29 Prozent auf 20,86 EUR), Heidelberg Materials (-2,16 Prozent auf 67,84 EUR), Rheinmetall (-1,81 Prozent auf 271,50 EUR), Hannover Rück (-1,58 Prozent auf 211,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,78 Prozent auf 382,90 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 13 096 419 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 148,248 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

2023 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,14 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

