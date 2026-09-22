Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Index-Performance im Blick
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22.09.2026 17:58:53
Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone
Am Dienstag schloss der DAX nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 25 600,01 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,102 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,070 Prozent auf 25 592,98 Punkte an der Kurstafel, nach 25 575,01 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25 783,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25 423,07 Einheiten.
DAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der DAX einen Stand von 26 136,56 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, lag der DAX noch bei 25 139,69 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, einen Stand von 23 527,05 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,32 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 3,71 Prozent auf 22,35 EUR), Infineon (+ 3,16 Prozent auf 60,13 EUR), GEA (+ 2,82 Prozent auf 67,35 EUR), Beiersdorf (+ 2,60 Prozent auf 76,46 EUR) und adidas (+ 2,58 Prozent auf 146,85 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Allianz (-3,35 Prozent auf 430,20 EUR), Rheinmetall (-1,90 Prozent auf 991,40 EUR), Deutsche Bank (-1,66 Prozent auf 32,64 EUR), Siemens Healthineers (-1,42 Prozent auf 37,43 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,38 Prozent auf 501,80 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5 691 515 Aktien gehandelt. Mit 211,357 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der DAX-Titel
2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7,31 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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|0,36%
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|183,60
|-0,50%
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|37,39
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|17,43
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Indizes in diesem Artikel
|DAX
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