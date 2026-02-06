Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX im Fokus 06.02.2026 17:58:41

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Zum Handelsende tendierte der DAX im XETRA-Handel 0,93 Prozent fester bei 24 719,80 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,115 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,159 Prozent auf 24 452,15 Punkte an der Kurstafel, nach 24 491,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 24 737,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 393,11 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,34 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der DAX mit 24 892,20 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 06.11.2025, den Wert von 23 734,02 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 06.02.2025, einen Stand von 21 902,42 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,735 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4,22 Prozent auf 152,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,47 Prozent auf 215,40 EUR), Siemens (+ 2,45 Prozent auf 250,50 EUR), Bayer (+ 2,20 Prozent auf 45,80 EUR) und Rheinmetall (+ 2,13 Prozent auf 1 604,50 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Healthineers (-2,82 Prozent auf 41,40 EUR), Zalando (-2,25 Prozent auf 21,29 EUR), BASF (-1,87 Prozent auf 48,18 EUR), Symrise (-1,68 Prozent auf 72,56 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,32 Prozent auf 100,75 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 164 367 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 194,107 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Zur DAX-Realtime-Indikation
Analysen zu DAX-Werten

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Symrise AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AG

mehr Analysen
05.02.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Symrise Kaufen DZ BANK
16.01.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 152,40 0,86% adidas
BASF 48,12 -1,49% BASF
Bayer 45,54 -1,61% Bayer
Deutsche Telekom AG 30,26 -0,88% Deutsche Telekom AG
Heidelberg Materials 216,40 2,51% Heidelberg Materials
Porsche Automobil Holding SE 35,43 0,03% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 604,00 0,41% Rheinmetall AG
SAP SE 171,66 2,39% SAP SE
Siemens AG 251,80 2,96% Siemens AG
Siemens Energy AG 151,80 2,88% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 41,41 -2,20% Siemens Healthineers AG
Symrise AG 72,78 -0,76% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 100,90 -0,74% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 21,37 -1,02% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 721,46 0,94%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen