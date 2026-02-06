Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone

Zum Handelsende tendierte der DAX im XETRA-Handel 0,93 Prozent fester bei 24 719,80 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,115 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,159 Prozent auf 24 452,15 Punkte an der Kurstafel, nach 24 491,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 24 737,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 393,11 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,34 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der DAX mit 24 892,20 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 06.11.2025, den Wert von 23 734,02 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 06.02.2025, einen Stand von 21 902,42 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,735 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4,22 Prozent auf 152,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,47 Prozent auf 215,40 EUR), Siemens (+ 2,45 Prozent auf 250,50 EUR), Bayer (+ 2,20 Prozent auf 45,80 EUR) und Rheinmetall (+ 2,13 Prozent auf 1 604,50 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Healthineers (-2,82 Prozent auf 41,40 EUR), Zalando (-2,25 Prozent auf 21,29 EUR), BASF (-1,87 Prozent auf 48,18 EUR), Symrise (-1,68 Prozent auf 72,56 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,32 Prozent auf 100,75 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 164 367 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 194,107 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at