Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Am Freitag tendierte der DAX via XETRA letztendlich 0,82 Prozent stärker bei 26 355,35 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,181 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,366 Prozent auf 26 235,80 Punkte an der Kurstafel, nach 26 140,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 26 445,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 223,64 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 1,93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bewegte sich der DAX bei 25 465,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 663,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 192,50 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,40 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 445,18 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 4,08 Prozent auf 177,96 EUR), Scout24 (+ 3,62 Prozent auf 74,40 EUR), Infineon (+ 2,92 Prozent auf 62,08 EUR), Siemens (+ 2,45 Prozent auf 279,80 EUR) und BMW (+ 1,98 Prozent auf 59,78 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Daimler Truck (-2,81 Prozent auf 46,72 EUR), Zalando (-2,11 Prozent auf 24,61 EUR), Allianz (-1,63 Prozent auf 433,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,38 Prozent auf 515,40 EUR) und Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 146,40 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 6 181 355 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 217,969 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,19 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at