Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus

Letztendlich legte der DAX im XETRA-Handel um 0,47 Prozent auf 26 390,22 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,146 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 1,07 Prozent stärker bei 26 548,59 Punkten, nach 26 267,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 633,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 378,73 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25 087,27 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Wert von 26 323,88 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Stand von 23 959,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,54 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26 692,90 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Henkel vz (+ 4,37 Prozent auf 87,36 EUR), Zalando (+ 3,03 Prozent auf 28,24 EUR), Daimler Truck (+ 2,39 Prozent auf 42,77 EUR), Hannover Rück (+ 2,35 Prozent auf 295,80 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,00 Prozent auf 33,12 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Siemens Energy (-3,43 Prozent auf 119,84 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,45 Prozent auf 68,48 EUR), BMW (-1,26 Prozent auf 58,12 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,18 Prozent auf 41,37 EUR) und Deutsche Telekom (-0,92 Prozent auf 25,92 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 8 089 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 237,935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.at