Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Index-Performance
|
03.02.2026 09:29:22
Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus
Am Dienstag bewegt sich der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,98 Prozent höher bei 25 041,23 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,106 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,642 Prozent stärker bei 24 956,76 Punkten, nach 24 797,52 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25 041,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 956,20 Einheiten.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, einen Stand von 24 539,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, wurde der DAX mit 24 132,41 Punkten berechnet. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 03.02.2025, mit 21 428,24 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,05 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 266,33 Zähler.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,48 Prozent auf 153,10 EUR), Daimler Truck (+ 3,26 Prozent auf 42,73 EUR), Siemens (+ 1,88 Prozent auf 265,25 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 759,50 EUR) und SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 177,84 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Merck (-1,39 Prozent auf 124,55 EUR), Zalando (-1,31 Prozent auf 24,11 EUR), Scout24 (-0,95 Prozent auf 83,20 EUR), Symrise (-0,54 Prozent auf 69,56 EUR) und QIAGEN (-0,30 Prozent auf 43,94 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf
Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 706 386 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 199,982 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,37 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
