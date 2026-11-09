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Index-Bewegung 09.11.2026 17:58:33

Pluszeichen in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX

Pluszeichen in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX

Der MDAX zeigte letztendlich eine positive Tendenz.

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 1,57 Prozent stärker bei 31 123,78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 343,557 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,072 Prozent schwächer bei 30 620,31 Punkten in den Montagshandel, nach 30 642,23 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 144,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 30 560,95 Einheiten.

MDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der MDAX bei 29 989,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 32 407,20 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 28 793,94 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,465 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 6,92 Prozent auf 82,80 EUR), DEUTZ (+ 6,59 Prozent auf 9,86 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,60 Prozent auf 120,60 EUR), RENK (+ 4,63 Prozent auf 35,79 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,60 Prozent auf 81,80 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen LANXESS (-2,21 Prozent auf 12,81 EUR), Porsche vz (-1,44 Prozent auf 46,38 EUR), AUTO1 (-1,43 Prozent auf 17,20 EUR), AUMOVIO (-1,26 Prozent auf 31,45 EUR) und Evonik (-1,04 Prozent auf 20,90 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7 255 079 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 41,952 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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Elmos Semiconductor 122,60 7,54% Elmos Semiconductor
Evonik AG 20,88 -2,52% Evonik AG
freenet AG 23,46 0,77% freenet AG
HENSOLDT 82,72 6,52% HENSOLDT
LANXESS AG 12,81 -2,44% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,68 3,76% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 26,08 0,50% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,24 -0,60% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 36,01 4,38% RENK
thyssenkrupp AG 12,38 4,34% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 81,70 4,08% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

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