Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Index-Performance im Fokus
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02.06.2026 12:26:55
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag stärker
Um 12:24 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,83 Prozent nach oben auf 25 266,00 Punkte.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 362,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 103,00 Zählern.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 24 302,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 599,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, stand der LUS-DAX bei 24 088,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,85 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 6,80 Prozent auf 85,81 EUR), Scout24 (+ 6,04 Prozent auf 78,95 EUR), Zalando (+ 3,66 Prozent auf 23,77 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,88 Prozent auf 52,88 EUR) und Continental (+ 2,29 Prozent auf 72,34 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Bayer (-5,21 Prozent auf 33,30 EUR), Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 193,80 EUR), Hannover Rück (-1,06 Prozent auf 225,00 EUR), Heidelberg Materials (-0,99 Prozent auf 184,10 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,70 Prozent auf 441,80 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 634 183 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 205,659 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,40 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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