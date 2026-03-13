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LUS-DAX im Blick 13.03.2026 15:58:56

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone

Das macht der LUS-DAX am Nachmittag.

Um 15:55 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent höher bei 23 552,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 23 290,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 765,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 24 900,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 226,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, wies der LUS-DAX 22 543,00 Punkte auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 4,13 Prozent zurück. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 863,00 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 7,31 Prozent auf 23,63 EUR), Rheinmetall (+ 3,29 Prozent auf 1 601,50 EUR), EON SE (+ 3,22 Prozent auf 20,02 EUR), RWE (+ 2,88 Prozent auf 57,20 EUR) und Continental (+ 2,01 Prozent auf 63,02 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-4,32 Prozent auf 146,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,06 Prozent auf 90,48 EUR), MTU Aero Engines (-2,05 Prozent auf 334,70 EUR), GEA (-1,96 Prozent auf 62,40 EUR) und Daimler Truck (-1,83 Prozent auf 42,93 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 663 240 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 195,005 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,80 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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E.ON SE 19,88 2,98% E.ON SE
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