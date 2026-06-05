Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Performance
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05.06.2026 12:27:05
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Gewinnen
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,38 Prozent fester bei 24 999,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 026,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 801,50 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 455,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.03.2026, den Wert von 23 815,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 212,00 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 1,76 Prozent zu Buche. 25 509,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Scout24 (+ 4,56 Prozent auf 77,90 EUR), Zalando (+ 4,12 Prozent auf 24,75 EUR), SAP SE (+ 2,43 Prozent auf 168,50 EUR), Henkel vz (+ 2,33 Prozent auf 66,88 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,96 Prozent auf 250,10 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-6,68 Prozent auf 79,37 EUR), Daimler Truck (-1,36 Prozent auf 41,30 EUR), Siemens Energy (-1,02 Prozent auf 157,86 EUR), Continental (-0,75 Prozent auf 68,60 EUR) und Siemens (-0,72 Prozent auf 270,10 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 649 183 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 209,623 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,86 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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