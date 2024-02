Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Zuschlägen

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,31 Prozent stärker bei 17 049,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 084,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 980,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.01.2024, notierte der LUS-DAX bei 16 628,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 15.11.2023, bei 15 730,50 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 15.02.2023, einen Stand von 15 562,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 1,82 Prozent. Bei 17 084,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 4,10 Prozent auf 10,91 EUR), Zalando (+ 3,61 Prozent auf 20,26 EUR), Rheinmetall (+ 3,05 Prozent auf 375,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,32 Prozent auf 225,40 EUR) und Infineon (+ 2,24 Prozent auf 33,74 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-1,92 Prozent auf 13,81 EUR), Deutsche Bank (-1,27 Prozent auf 11,78 EUR), Deutsche Börse (-0,45 Prozent auf 186,20 EUR), Deutsche Telekom (-0,43 Prozent auf 22,01 EUR) und SAP SE (-0,13 Prozent auf 164,66 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 13 446 421 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 190,380 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,82 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

