Beiersdorf Aktie

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

Index-Performance im Fokus 07.01.2026 15:59:03

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

Der LUS-DAX macht aktuell Gewinne.

Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,43 Prozent aufwärts auf 25 076,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 950,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 151,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 24 038,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 07.10.2025, den Wert von 24 382,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 20 294,00 Punkten auf.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 4,30 Prozent auf 25,49 EUR), Rheinmetall (+ 3,48 Prozent auf 1 801,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,41 Prozent auf 230,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,03 Prozent auf 394,70 EUR) und Vonovia SE (+ 2,60 Prozent auf 25,23 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Scout24 (-4,93 Prozent auf 82,00 EUR), Beiersdorf (-3,43 Prozent auf 91,76 EUR), Deutsche Börse (-2,81 Prozent auf 214,70 EUR), Commerzbank (-2,25 Prozent auf 35,18 EUR) und Allianz (-1,92 Prozent auf 383,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 411 461 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 234,777 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,10 Prozent.

Nachrichten zu Beiersdorf AG

Analysen zu Beiersdorf AG

07.01.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
07.01.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
05.01.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
30.12.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Allianz 389,40 -0,71% Allianz
Beiersdorf AG 92,92 -2,13% Beiersdorf AG
Commerzbank 35,57 -1,06% Commerzbank
Deutsche Bank AG 33,26 -0,18% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 214,40 -3,12% Deutsche Börse AG
E.ON SE 16,90 2,24% E.ON SE
Heidelberg Materials 231,60 3,62% Heidelberg Materials
MTU Aero Engines AG 391,40 2,06% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 38,56 -1,13% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 852,00 6,04% Rheinmetall AG
SAP SE 206,35 1,50% SAP SE
Scout24 83,75 -3,29% Scout24
Volkswagen (VW) AG Vz. 101,75 -1,64% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 25,52 3,45% Vonovia SE
Zalando 25,00 2,38% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 170,00 0,30%

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

