Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Index-Performance im Fokus
|
07.01.2026 15:59:03
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen
Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,43 Prozent aufwärts auf 25 076,50 Punkte.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 950,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 151,00 Zählern.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 24 038,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 07.10.2025, den Wert von 24 382,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 20 294,00 Punkten auf.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 4,30 Prozent auf 25,49 EUR), Rheinmetall (+ 3,48 Prozent auf 1 801,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,41 Prozent auf 230,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,03 Prozent auf 394,70 EUR) und Vonovia SE (+ 2,60 Prozent auf 25,23 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Scout24 (-4,93 Prozent auf 82,00 EUR), Beiersdorf (-3,43 Prozent auf 91,76 EUR), Deutsche Börse (-2,81 Prozent auf 214,70 EUR), Commerzbank (-2,25 Prozent auf 35,18 EUR) und Allianz (-1,92 Prozent auf 383,80 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 411 461 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 234,777 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,10 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Beiersdorf AG
|07.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
