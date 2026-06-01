Kursentwicklung im Fokus 01.06.2026 12:26:56

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag mit Gewinnen

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag mit Gewinnen

Der LUS-DAX notiert derzeit im Plus.

Am Montag geht es im LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,60 Prozent auf 25 180,50 Punkte nach oben.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25 030,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 213,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 24 302,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 150,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 032,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,50 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 3,48 Prozent auf 160,66 EUR), Infineon (+ 2,93 Prozent auf 83,49 EUR), RWE (+ 2,16 Prozent auf 55,74 EUR), Commerzbank (+ 1,78 Prozent auf 37,72 EUR) und Continental (+ 1,51 Prozent auf 72,44 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-3,06 Prozent auf 1 253,80 EUR), Bayer (-2,19 Prozent auf 35,73 EUR), Zalando (-2,10 Prozent auf 22,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,83 Prozent auf 36,51 EUR) und Hannover Rück (-1,81 Prozent auf 228,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 591 384 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 205,659 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,47 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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