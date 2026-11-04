Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittwochmittag im Plus

Um 12:23 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 1,56 Prozent auf 26 248,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 266,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 769,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 280,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 26 360,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, stand der LUS-DAX bei 23 884,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,85 Prozent nach oben. Bei 26 616,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 8,66 Prozent auf 170,10 EUR), Deutsche Bank (+ 5,88 Prozent auf 32,25 EUR), Continental (+ 5,71 Prozent auf 70,76 EUR), Commerzbank (+ 5,32 Prozent auf 40,01 EUR) und Scout24 (+ 4,44 Prozent auf 89,35 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-1,59 Prozent auf 988,80 EUR), HOCHTIEF (-1,20 Prozent auf 378,00 EUR), Deutsche Börse (-1,14 Prozent auf 311,00 EUR), Daimler Truck (-0,89 Prozent auf 40,14 EUR) und Siemens Energy (-0,82 Prozent auf 128,72 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 619 303 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237,653 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 5,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at