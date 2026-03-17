Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,46 Prozent stärker bei 23 719,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 819,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 410,50 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 17.02.2026, mit 25 033,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 911,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, bei 23 243,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 3,45 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 863,00 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Hannover Rück (+ 4,03 Prozent auf 273,80 EUR), EON SE (+ 3,20 Prozent auf 20,30 EUR), Brenntag SE (+ 2,64 Prozent auf 49,69 EUR), Merck (+ 2,50 Prozent auf 110,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,48 Prozent auf 553,40 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Beiersdorf (-2,41 Prozent auf 74,56 EUR), Scout24 (-1,56 Prozent auf 69,55 EUR), Daimler Truck (-1,44 Prozent auf 41,71 EUR), Fresenius SE (-1,02 Prozent auf 46,44 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,02 Prozent auf 44,66 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 573 167 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 193,184 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at