Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Anleger in Frankfurt schicken den LUS-DAX am vierten Tag der Woche erneut ins Plus.

Um 09:26 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,78 Prozent auf 25 043,00 Punkte an.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 074,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 836,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 18.05.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24 372,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, stand der LUS-DAX bei 23 170,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 18.06.2025, einen Stand von 23 316,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,94 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 4,55 Prozent auf 80,57 EUR), Airbus SE (+ 1,78 Prozent auf 190,34 EUR), Siemens Energy (+ 1,69 Prozent auf 164,48 EUR), Rheinmetall (+ 1,38 Prozent auf 1 186,40 EUR) und Siemens (+ 1,04 Prozent auf 275,95 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Scout24 (-3,99 Prozent auf 74,50 EUR), Brenntag SE (-2,15 Prozent auf 53,82 EUR), QIAGEN (-1,65 Prozent auf 31,68 EUR), Beiersdorf (-1,45 Prozent auf 70,66 EUR) und BMW (-1,45 Prozent auf 61,34 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 344 989 Aktien gehandelt. Mit 208,136 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at