Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu

Der LUS-DAX kommt heute nicht vom Fleck.

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,01 Prozent auf 24 304,50 Punkte an.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 24 341,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 281,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 23 232,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 23.09.2025, einen Wert von 23 538,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 19 876,00 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,74 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 0,90 Prozent auf 35,78 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,82 Prozent auf 221,50 EUR), EON SE (+ 0,67 Prozent auf 15,87 EUR), Deutsche Börse (+ 0,63 Prozent auf 223,30 EUR) und Hannover Rück (+ 0,53 Prozent auf 266,80 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-0,67 Prozent auf 103,45 EUR), QIAGEN (-0,56 Prozent auf 38,90 EUR), BMW (-0,56 Prozent auf 92,34 EUR), GEA (-0,52 Prozent auf 57,10 EUR) und Daimler Truck (-0,51 Prozent auf 37,23 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 726 406 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at