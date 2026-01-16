Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
16.01.2026 12:27:19
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert mittags
Um 12:24 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,28 Prozent auf 25 321,00 Punkte.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 266,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 350,00 Punkten.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 118,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.10.2025, den Wert von 24 061,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, stand der LUS-DAX bei 20 626,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,07 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 447,00 Punkten verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 132,65 EUR), Fresenius SE (+ 1,19 Prozent auf 50,24 EUR), Airbus SE (+ 1,02 Prozent auf 217,15 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,89 Prozent auf 37,26 EUR) und Rheinmetall (+ 0,81 Prozent auf 1 929,00 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Brenntag SE (-2,98 Prozent auf 50,84 EUR), BASF (-2,48 Prozent auf 45,14 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,09 Prozent auf 100,70 EUR), SAP SE (-1,70 Prozent auf 202,10 EUR) und Heidelberg Materials (-1,54 Prozent auf 230,70 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 421 721 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 234,663 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,45 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
