Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mittags in der Gewinnzone

Am Mittag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag legt der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 0,01 Prozent auf 16 879,00 Punkte zu.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 16 855,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 002,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.11.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 631,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 870,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.12.2022, stand der LUS-DAX bei 14 403,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 20,08 Prozent. Bei 18 246,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 869,50 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 8,51 Prozent auf 22,05 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 8,09 Prozent auf 28,58 EUR), Siemens Energy (+ 7,98 Prozent auf 11,10 EUR), Sartorius vz (+ 4,73 Prozent auf 332,40 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 4,65 Prozent auf 48,65 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Hannover Rück (-3,67 Prozent auf 220,50 EUR), Deutsche Telekom (-2,66 Prozent auf 21,96 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,58 Prozent auf 389,10 EUR), Commerzbank (-1,66 Prozent auf 10,68 EUR) und SAP SE (-1,64 Prozent auf 144,10 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 8 299 070 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 172,320 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

