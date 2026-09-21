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XETRA-Handel im Fokus 21.09.2026 12:26:51

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit positivem Vorzeichen

Der LUS-DAX macht am ersten Tag der Woche Gewinne.

Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 1,38 Prozent höher bei 25 577,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 594,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25 416,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26 111,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 997,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 23 639,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,12 Prozent nach oben. 26 616,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 3,99 Prozent auf 58,09 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,04 Prozent auf 57,70 EUR), Siemens (+ 2,80 Prozent auf 271,40 EUR), Symrise (+ 2,74 Prozent auf 91,46 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,09 Prozent auf 347,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Vonovia SE (-1,53 Prozent auf 17,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,36 Prozent auf 75,48 EUR), Fresenius SE (-0,56 Prozent auf 45,67 EUR), adidas (-0,46 Prozent auf 141,60 EUR) und Rheinmetall (-0,42 Prozent auf 1 007,60 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 545 396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211,357 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,50 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 141,90 0,46% adidas
DHL Group (ex Deutsche Post) 57,82 3,58% DHL Group (ex Deutsche Post)
Fresenius SE & Co. KGaA 45,72 -0,51% Fresenius SE & Co. KGaA
Henkel KGaA Vz. 72,80 -0,03% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 58,28 4,24% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 346,70 2,21% MTU Aero Engines AG
Rheinmetall AG 1 008,60 -0,55% Rheinmetall AG
SAP SE 184,80 1,18% SAP SE
Siemens AG 271,45 2,63% Siemens AG
Symrise AG 91,66 3,22% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,56 -0,58% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,41 -1,69% Vonovia SE

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