Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX-Kursverlauf
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25.09.2026 15:58:49
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Grün
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,32 Prozent höher bei 25 436,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 356,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25 531,00 Einheiten.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 279,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 973,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Stand von 23 576,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,54 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 2,90 Prozent auf 42,26 EUR), adidas (+ 2,81 Prozent auf 146,25 EUR), Deutsche Bank (+ 2,65 Prozent auf 31,75 EUR), Infineon (+ 1,85 Prozent auf 57,30 EUR) und Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 144,56 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil BASF (-2,01 Prozent auf 51,25 EUR), Scout24 (-1,61 Prozent auf 67,40 EUR), BMW (-0,92 Prozent auf 55,94 EUR), Hannover Rück (-0,85 Prozent auf 256,80 EUR) und Airbus SE (-0,71 Prozent auf 193,00 EUR) unter Druck.
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 306 011 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 215,212 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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