Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX-Kursverlauf 25.09.2026 15:58:49

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Grün

Der LUS-DAX steigt heute.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,32 Prozent höher bei 25 436,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 356,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25 531,00 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 279,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 973,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Stand von 23 576,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,54 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 2,90 Prozent auf 42,26 EUR), adidas (+ 2,81 Prozent auf 146,25 EUR), Deutsche Bank (+ 2,65 Prozent auf 31,75 EUR), Infineon (+ 1,85 Prozent auf 57,30 EUR) und Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 144,56 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil BASF (-2,01 Prozent auf 51,25 EUR), Scout24 (-1,61 Prozent auf 67,40 EUR), BMW (-0,92 Prozent auf 55,94 EUR), Hannover Rück (-0,85 Prozent auf 256,80 EUR) und Airbus SE (-0,71 Prozent auf 193,00 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 306 011 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 215,212 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
10:52 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 146,60 2,84% adidas
Airbus SE 193,24 -0,99% Airbus SE
BASF 50,45 -3,39% BASF
BMW AG 55,92 -1,93% BMW AG
Commerzbank 42,34 2,10% Commerzbank
Deutsche Bank AG 31,97 2,09% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 27,05 0,56% Deutsche Telekom AG
Hannover Rück 258,40 0,23% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 73,88 -0,46% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 57,01 0,46% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,36 0,06% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
SAP SE 185,52 1,07% SAP SE
Scout24 67,55 -1,39% Scout24
Siemens Energy AG 143,02 -0,35% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 72,00 1,12% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 543,00 0,74%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:05 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen