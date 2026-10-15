HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Index-Performance im Fokus
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15.10.2026 17:58:52
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schließt in der Gewinnzone
Am Donnerstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,50 Prozent fester bei 25 366,00 Punkten.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 414,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 121,00 Punkten.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 444,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 992,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der LUS-DAX 24 134,00 Punkte auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,26 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 7,45 Prozent auf 79,30 EUR), Rheinmetall (+ 4,34 Prozent auf 1 026,00 EUR), Zalando (+ 3,80 Prozent auf 24,87 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,95 Prozent auf 39,46 EUR) und Symrise (+ 2,50 Prozent auf 99,40 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Infineon (-5,20 Prozent auf 52,47 EUR), HOCHTIEF (-3,56 Prozent auf 368,40 EUR), Siemens Energy (-2,16 Prozent auf 132,36 EUR), RWE (-1,83 Prozent auf 57,92 EUR) und Siemens (-1,60 Prozent auf 270,65 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 581 625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 227,701 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,12 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
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|Fresenius Medical Care (FMC) St.
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