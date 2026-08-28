Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Aufwind

Am Freitag verbuchte der LUS-DAX via XETRA letztendlich Gewinne in Höhe von 0,68 Prozent auf 26 546,00 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 26 616,00 Punkte, das Tagestief hingegen 26 420,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2026, den Wert von 25 517,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 117,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 050,00 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,06 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell BMW (+ 4,50 Prozent auf 62,64 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,23 Prozent auf 77,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,96 Prozent auf 46,95 EUR), RWE (+ 2,32 Prozent auf 59,10 EUR) und Brenntag SE (+ 2,05 Prozent auf 61,74 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Rheinmetall (-1,59 Prozent auf 1 154,60 EUR), Scout24 (-0,98 Prozent auf 80,45 EUR), Fresenius SE (-0,75 Prozent auf 45,86 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,52 Prozent auf 39,92 EUR) und Vonovia SE (-0,48 Prozent auf 19,85 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 010 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 219,608 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at