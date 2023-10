Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne

Heute zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,52 Prozent höher bei 15 186,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 15 189,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 085,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.09.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 734,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 549,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2022, wies der LUS-DAX 12 438,00 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 8,04 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 869,50 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 5,38 Prozent auf 21,56 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,28 Prozent auf 73,48 EUR), Commerzbank (+ 1,86 Prozent auf 10,39 EUR), Deutsche Bank (+ 1,66 Prozent auf 10,11 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,66 Prozent auf 38,93 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Symrise (-1,36 Prozent auf 90,08 EUR), Siemens Healthineers (-0,98 Prozent auf 47,27 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,82 Prozent auf 63,89 EUR), Siemens Energy (-0,65 Prozent auf 11,50 EUR) und RWE (-0,48 Prozent auf 32,88 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 289 230 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 142,703 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

