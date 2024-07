Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Gewinne

Der LUS-DAX gewinnt am Nachmittag an Wert.

Um 15:57 Uhr klettert der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,59 Prozent auf 18 362,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 255,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 462,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, den Wert von 18 607,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, stand der LUS-DAX bei 18 521,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 16 180,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,67 Prozent aufwärts. Bei 18 888,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 5,94 Prozent auf 23,19 EUR), Commerzbank (+ 3,42 Prozent auf 14,67 EUR), Deutsche Bank (+ 2,95 Prozent auf 15,35 EUR), RWE (+ 2,91 Prozent auf 32,88 EUR) und Siemens (+ 2,51 Prozent auf 178,08 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Sartorius vz (-1,96 Prozent auf 214,70 EUR), SAP SE (-1,68 Prozent auf 186,34 EUR), Merck (-1,20 Prozent auf 152,90 EUR), BASF (-1,17 Prozent auf 44,66 EUR) und Siemens Energy (-1,11 Prozent auf 24,04 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 783 402 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 221,212 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,51 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

