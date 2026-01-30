Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Marktbericht
|
30.01.2026 09:29:46
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start fester
Um 09:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent fester bei 24 472,50 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 485,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 315,00 Zählern.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 522,50 Punkte. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 128,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 21 684,00 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,381 Prozent abwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 509,50 Punkten. Bei 24 266,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell adidas (+ 4,56 Prozent auf 150,05 EUR), SAP SE (+ 2,62 Prozent auf 168,94 EUR), Commerzbank (+ 1,45 Prozent auf 35,10 EUR), Deutsche Bank (+ 1,02 Prozent auf 32,79 EUR) und Symrise (+ 0,87 Prozent auf 71,48 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 776,00 EUR), Vonovia SE (-0,77 Prozent auf 24,64 EUR), Bayer (-0,66 Prozent auf 43,73 EUR), Zalando (-0,58 Prozent auf 24,14 EUR) und Airbus SE (-0,30 Prozent auf 193,36 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im LUS-DAX ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 441 436 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,323 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,30 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,07 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Symrise AG
