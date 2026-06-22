GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Index-Performance im Blick
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22.06.2026 09:29:12
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
Um 09:26 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,34 Prozent auf 25 056,50 Punkte.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 085,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 976,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, lag der LUS-DAX bei 24 778,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, mit 22 212,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 298,00 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,00 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 4,54 Prozent auf 85,69 EUR), HOCHTIEF (+ 1,76 Prozent auf 520,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,40 Prozent auf 41,27 EUR), RWE (+ 1,20 Prozent auf 55,76 EUR) und Rheinmetall (+ 1,06 Prozent auf 1 215,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil adidas (-1,29 Prozent auf 172,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,96 Prozent auf 44,84 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,90 Prozent auf 79,72 EUR), Henkel vz (-0,74 Prozent auf 69,76 EUR) und GEA (-0,67 Prozent auf 59,15 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 351 071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 209,242 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,12 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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