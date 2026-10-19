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LUS-DAX im Fokus 19.10.2026 09:28:34

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün

Das macht der LUS-DAX am ersten Tag der Woche.

Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,12 Prozent stärker bei 25 425,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 395,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 591,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25 310,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 816,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 985,00 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,50 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 0,61 Prozent auf 41,28 EUR), Symrise (+ 0,32 Prozent auf 99,76 EUR), SAP SE (+ 0,25) Prozent auf 199,72 EUR), Merck (+ 0,24 Prozent auf 144,65 EUR) und Scout24 (+ 0,19 Prozent auf 80,45 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Continental (-3,12 Prozent auf 67,80 EUR), Rheinmetall (-2,42 Prozent auf 1 063,80 EUR), Vonovia SE (-2,35 Prozent auf 16,43 EUR), Airbus SE (-2,02 Prozent auf 194,90 EUR) und Daimler Truck (-1,77 Prozent auf 41,03 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 498 084 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Henkel KGaA Vz. 78,06 -0,46% Henkel KGaA Vz.
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Rheinmetall AG 1 058,00 -2,86% Rheinmetall AG
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