Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Index im Fokus
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15.06.2026 15:58:47
Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen
Um 15:41 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 2,38 Prozent auf 32 845,99 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 377,055 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,74 Prozent auf 32 640,67 Punkte an der Kurstafel, nach 32 083,10 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der MDAX bei 33 002,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32 640,67 Punkten.
MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 15.05.2026, stand der MDAX noch bei 31 365,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der MDAX mit 28 819,46 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 742,09 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,02 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit KION GROUP (+ 10,65 Prozent auf 41,25 EUR), DEUTZ (+ 9,12 Prozent auf 9,94 EUR), Bilfinger SE (+ 7,16) Prozent auf 85,30 EUR), AUTO1 (+ 6,69 Prozent auf 24,88 EUR) und AUMOVIO (+ 6,54 Prozent auf 41,55 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil HENSOLDT (-2,62 Prozent auf 73,64 EUR), RENK (-1,60 Prozent auf 45,47 EUR), United Internet (-1,29 Prozent auf 26,02 EUR), Evonik (-0,88 Prozent auf 15,73 EUR) und freenet (-0,38 Prozent auf 25,90 EUR).
Die teuersten Konzerne im MDAX
Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 521 540 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 43,951 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,72 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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