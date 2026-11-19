Der MDAX befindet sich am Donnerstag im Aufwind.

Um 12:09 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0,58 Prozent auf 30 052,42 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 338,372 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,471 Prozent auf 30 019,21 Punkte an der Kurstafel, nach 29 878,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 30 191,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 986,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 2,09 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 513,26 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 31 822,47 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 28 656,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,99 Prozent abwärts. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 6,18 Prozent auf 33,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,49 Prozent auf 51,10 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,49 Prozent auf 111,80 EUR), Siltronic (+ 4,26 Prozent auf 57,50 EUR) und DEUTZ (+ 3,33 Prozent auf 7,92 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen LANXESS (-2,63 Prozent auf 12,22 EUR), TAG Immobilien (-2,02 Prozent auf 11,17 EUR), RTL (-1,62 Prozent auf 30,30 EUR), K+S (-1,57 Prozent auf 12,57 EUR) und Aroundtown SA (-1,46 Prozent auf 1,62 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die DEUTZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 240 996 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,740 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die TUI-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at