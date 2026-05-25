Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Der MDAX knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Montag notiert der MDAX um 09:10 Uhr via XETRA 1,88 Prozent fester bei 32 711,72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 376,659 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,665 Prozent höher bei 32 321,67 Punkten in den Montagshandel, nach 32 108,27 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 321,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 32 727,08 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, betrug der MDAX-Kurs 30 249,93 Punkte. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.02.2026, den Stand von 31 431,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, den Wert von 29 894,72 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,59 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 727,08 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 9,94 Prozent auf 36,93 EUR), Lufthansa (+ 4,18 Prozent auf 8,22 EUR), TUI (+ 4,08 Prozent auf 6,83 EUR), DEUTZ (+ 3,85 Prozent auf 10,11 EUR) und TRATON (+ 3,15 Prozent auf 33,38 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen HENSOLDT (-0,94 Prozent auf 88,20 EUR), K+S (-0,54 Prozent auf 14,63 EUR), Evonik (-0,52 Prozent auf 17,19 EUR), IONOS (-0,28 Prozent auf 28,20 EUR) und LANXESS (-0,06 Prozent auf 16,82 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 717 522 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 41,683 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,86 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at