Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen
Am Mittwoch notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,09 Prozent stärker bei 31 565,11 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 370,965 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,135 Prozent stärker bei 31 579,81 Punkten in den Handel, nach 31 537,33 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 31 503,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 580,28 Punkten lag.
So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1,60 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der MDAX mit 30 979,74 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 427,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 420,99 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,89 Prozent nach oben. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 3,53 Prozent auf 20,52 EUR), LANXESS (+ 3,14 Prozent auf 18,41 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,68 Prozent auf 70,90 EUR), Knorr-Bremse (+ 2,65 Prozent auf 104,60 EUR) und Evonik (+ 2,32 Prozent auf 13,67 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen thyssenkrupp (-3,13 Prozent auf 11,47 EUR), Sartorius vz (-2,53 Prozent auf 246,50 EUR), RENK (-2,23 Prozent auf 52,11 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,98 Prozent auf 99,10 EUR) und HENSOLDT (-1,55 Prozent auf 79,20 EUR).
Die teuersten Unternehmen im MDAX
Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 408 959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 36,117 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,15 erwartet. Mit 8,41 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
