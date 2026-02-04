Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|MDAX aktuell
|
04.02.2026 15:59:00
Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,78 Prozent fester bei 31 784,78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 370,965 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,135 Prozent stärker bei 31 579,81 Punkten in den Handel, nach 31 537,33 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 31 399,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 31 856,94 Einheiten.
MDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 2,31 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, betrug der MDAX-Kurs 30 979,74 Punkte. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 04.11.2025, einen Wert von 29 427,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wurde der MDAX mit 26 420,99 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,60 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit LANXESS (+ 9,86 Prozent auf 19,61 EUR), WACKER CHEMIE (+ 9,78 Prozent auf 75,80 EUR), Evonik (+ 6,21 Prozent auf 14,19 EUR), AIXTRON SE (+ 4,74 Prozent auf 20,76 EUR) und Knorr-Bremse (+ 4,61 Prozent auf 106,60 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil thyssenkrupp (-5,24 Prozent auf 11,22 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,56 Prozent auf 97,50 EUR), IONOS (-2,26 Prozent auf 25,90 EUR), AUTO1 (-2,18 Prozent auf 26,02 EUR) und Sartorius vz (-2,14 Prozent auf 247,50 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 360 517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,117 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien
Im MDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Evonik-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,41 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.02.26
|XETRA-Handel MDAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
04.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|20,45
|1,69%
|AUTO1
|24,32
|-1,78%
|Evonik AG
|14,61
|-0,27%
|IONOS
|25,60
|-1,16%
|Knorr-Bremse
|105,10
|-0,38%
|LANXESS AG
|19,33
|-2,08%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|39,41
|-2,76%
|Sartorius AG Vz.
|235,70
|-1,63%
|TeamViewer
|5,55
|-0,27%
|thyssenkrupp AG
|11,42
|2,28%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|92,10
|1,71%
|TUI AG
|9,12
|-0,44%
|WACKER CHEMIE AG
|75,15
|-0,07%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 405,42
|-0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX im Minus -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende tiefer. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.