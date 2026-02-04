Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,78 Prozent fester bei 31 784,78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 370,965 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,135 Prozent stärker bei 31 579,81 Punkten in den Handel, nach 31 537,33 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 399,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 31 856,94 Einheiten.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 2,31 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, betrug der MDAX-Kurs 30 979,74 Punkte. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 04.11.2025, einen Wert von 29 427,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wurde der MDAX mit 26 420,99 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,60 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit LANXESS (+ 9,86 Prozent auf 19,61 EUR), WACKER CHEMIE (+ 9,78 Prozent auf 75,80 EUR), Evonik (+ 6,21 Prozent auf 14,19 EUR), AIXTRON SE (+ 4,74 Prozent auf 20,76 EUR) und Knorr-Bremse (+ 4,61 Prozent auf 106,60 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil thyssenkrupp (-5,24 Prozent auf 11,22 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,56 Prozent auf 97,50 EUR), IONOS (-2,26 Prozent auf 25,90 EUR), AUTO1 (-2,18 Prozent auf 26,02 EUR) und Sartorius vz (-2,14 Prozent auf 247,50 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 360 517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,117 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Im MDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Evonik-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,41 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

