Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu

Der MDAX performt am ersten Tag der Woche positiv.

Am Montag verbucht der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,27 Prozent auf 31 265,44 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 371,448 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,033 Prozent leichter bei 31 170,77 Punkten in den Montagshandel, nach 31 181,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 984,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 320,58 Zählern.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, mit 30 382,28 Punkten bewertet. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 11.02.2026, bei 31 618,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, lag der MDAX bei 29 730,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,922 Prozent aufwärts. Bei 32 383,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Delivery Hero (+ 12,81 Prozent auf 22,55 EUR), LANXESS (+ 7,50 Prozent auf 18,78 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 7,38 Prozent auf 47,44 EUR), AUTO1 (+ 5,35 Prozent auf 18,51 EUR) und Schaeffler (+ 4,56 Prozent auf 9,18 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-5,72 Prozent auf 74,20 EUR), RENK (-5,59 Prozent auf 45,42 EUR), thyssenkrupp (-4,38 Prozent auf 10,26 EUR), HENSOLDT (-3,65 Prozent auf 70,74 EUR) und HOCHTIEF (-3,19 Prozent auf 531,50 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 166 754 Aktien gehandelt. Die HOCHTIEF-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,308 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Die Aroundtown SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at