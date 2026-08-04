Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich

Am Dienstagabend hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Schlussendlich ging der MDAX nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 32 564,66 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 354,041 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,310 Prozent höher bei 32 612,09 Punkten, nach 32 511,21 Punkten am Vortag.

Bei 32 672,56 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 32 298,58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bewegte sich der MDAX bei 32 994,37 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 04.05.2026, mit 30 445,74 Punkten bewertet. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 30 553,41 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,12 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,28 Prozent auf 79,50 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 5,29 Prozent auf 89,60 EUR), Aurubis (+ 4,49 Prozent auf 188,70 EUR), JENOPTIK (+ 4,21 Prozent auf 39,14 EUR) und Salzgitter (+ 3,68 Prozent auf 54,95 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Lufthansa (-8,21 Prozent auf 8,48 EUR), Elmos Semiconductor (-3,89 Prozent auf 143,20 EUR), LANXESS (-3,27 Prozent auf 16,56 EUR), AUMOVIO (-2,83 Prozent auf 39,50 EUR) und Nemetschek SE (-2,22 Prozent auf 57,25 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 649 476 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,681 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at