Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsende

Am Dienstag ging es im MDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,39 Prozent auf 31 487,85 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 369,971 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,339 Prozent schwächer bei 31 258,08 Punkten, nach 31 364,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 043,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 502,97 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 31 899,26 Punkten bewertet. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 29 086,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, wies der MDAX 28 154,74 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,64 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Aroundtown SA (+ 4,78 Prozent auf 2,94 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,49 Prozent auf 27,00 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 4,27 Prozent auf 23,20 EUR), Delivery Hero (+ 4,22 Prozent auf 20,60 EUR) und TAG Immobilien (+ 3,89 Prozent auf 16,57 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen AUMOVIO (-4,33 Prozent auf 41,12 EUR), TeamViewer (-2,95 Prozent auf 4,80 EUR), Aurubis (-2,26 Prozent auf 164,20 EUR), thyssenkrupp (-1,65 Prozent auf 10,73 EUR) und HENSOLDT (-1,60 Prozent auf 79,90 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 11 227 639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,360 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Die Ströer SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

