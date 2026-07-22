Lufthansa Aktie

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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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MDAX-Kursentwicklung 22.07.2026 17:58:30

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsende

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsende

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch zum Handelsende.

Der MDAX sprang im XETRA-Handel schlussendlich um 0,64 Prozent auf 32 016,47 Punkte an. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 348,502 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,355 Prozent auf 31 699,90 Punkte an der Kurstafel, nach 31 812,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 31 621,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32 111,17 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 0,859 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 22.06.2026, den Wert von 32 574,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, lag der MDAX noch bei 31 176,64 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 22.07.2025, den Stand von 31 127,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,35 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell DEUTZ (+ 7,16 Prozent auf 10,18 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,04 Prozent auf 90,20 EUR), Porsche vz (+ 3,22 Prozent auf 46,16 EUR), Talanx (+ 2,17 Prozent auf 113,10 EUR) und Aurubis (+ 2,17 Prozent auf 179,10 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-1,89 Prozent auf 41,64 EUR), Salzgitter (-1,82 Prozent auf 54,00 EUR), Lufthansa (-1,50 Prozent auf 8,82 EUR), CTS Eventim (-1,21 Prozent auf 57,15 EUR) und Siltronic (-1,17 Prozent auf 84,35 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 827 168 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,767 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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