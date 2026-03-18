Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

MDAX-Marktbericht 18.03.2026 17:59:23

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsschluss.

Der MDAX legte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,23 Prozent auf 29 548,24 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 345,086 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,585 Prozent höher bei 29 654,17 Punkten, nach 29 481,75 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 427,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 30 025,61 Einheiten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 2,27 Prozent aufwärts. Der MDAX stand vor einem Monat, am 18.02.2026, bei 31 742,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 281,18 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, bei 29 970,08 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 4,62 Prozent nach. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. 28 488,77 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Fielmann (+ 4,11 Prozent auf 44,35 EUR), AUMOVIO (+ 3,45 Prozent auf 37,80 EUR), thyssenkrupp (+ 3,44 Prozent auf 8,37 EUR), FUCHS SE VZ (+ 2,86 Prozent auf 34,58 EUR) und Aurubis (+ 2,56 Prozent auf 164,50 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen WACKER CHEMIE (-7,81 Prozent auf 74,95 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-7,66 Prozent auf 37,62 EUR), TeamViewer (-3,81 Prozent auf 4,45 EUR), PUMA SE (-2,76 Prozent auf 21,51 EUR) und IONOS (-2,52 Prozent auf 21,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 800 020 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 33,579 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

18.03.26 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
12.03.26 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
12.03.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
