Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne

Am Dienstag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Dienstag verbucht der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,45 Prozent auf 32 251,50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 352,563 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 32 179,49 Zählern und damit 0,227 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (32 106,50 Punkte).

Der MDAX verzeichnete bei 32 466,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 32 171,86 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der MDAX auf 31 588,65 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, bewegte sich der MDAX bei 30 057,46 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 28.07.2025, den Wert von 31 029,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,11 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Bechtle (+ 13,25 Prozent auf 36,58 EUR), Nemetschek SE (+ 6,42 Prozent auf 63,85 EUR), CTS Eventim (+ 3,65 Prozent auf 61,10 EUR), K+S (+ 3,42 Prozent auf 14,80 EUR) und Porsche Automobil (+ 3,40 Prozent auf 28,31 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-10,88 Prozent auf 34,14 EUR), Siltronic (-9,49 Prozent auf 71,05 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,53 Prozent auf 69,45 EUR), JENOPTIK (-4,27 Prozent auf 36,76 EUR) und WACKER CHEMIE (-3,62 Prozent auf 82,65 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 808 309 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,178 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 2,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at