WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

Kursentwicklung 25.03.2026 15:59:05

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne

Der MDAX verbucht aktuell Zuwächse.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 2,61 Prozent stärker bei 28 859,19 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 336,385 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 1,22 Prozent fester bei 28 468,91 Punkten, nach 28 125,11 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 28 468,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 28 914,21 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 5,79 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 25.02.2026, den Wert von 31 431,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Wert von 30 302,78 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, stand der MDAX bei 28 929,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,84 Prozent abwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 16,85 Prozent auf 16,30 EUR), JENOPTIK (+ 13,70 Prozent auf 29,04 EUR), AIXTRON SE (+ 8,36 Prozent auf 36,42 EUR), PUMA SE (+ 7,20 Prozent auf 22,62 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 6,01 Prozent auf 81,20 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen IONOS (-1,38 Prozent auf 25,10 EUR), United Internet (-0,72 Prozent auf 27,48 EUR), HUGO BOSS (-0,08 Prozent auf 36,75 EUR), RATIONAL (-0,08 Prozent auf 618,00 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0,52 Prozent auf 34,58 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 3 194 051 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 33,579 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Mit 7,93 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

