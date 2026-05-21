Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge

Am Donnerstag beendete der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 31 916,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 369,252 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,047 Prozent leichter bei 31 842,77 Punkten, nach 31 857,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 696,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 098,69 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 2,36 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 21.04.2026, einen Wert von 31 347,93 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 31 823,39 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 21.05.2025, einen Wert von 30 442,89 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,02 Prozent. 32 383,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Ströer SE (+ 8,14 Prozent auf 37,46 EUR), Schaeffler (+ 3,37 Prozent auf 9,21 EUR), Sartorius vz (+ 3,16 Prozent auf 235,20 EUR), LANXESS (+ 2,65 Prozent auf 17,41 EUR) und Aurubis (+ 2,47 Prozent auf 195,00 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,40 Prozent auf 44,86 EUR), Bilfinger SE (-2,93 Prozent auf 86,25 EUR), TAG Immobilien (-2,82 Prozent auf 14,14 EUR), United Internet (-2,58 Prozent auf 26,38 EUR) und KION GROUP (-2,39 Prozent auf 43,33 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 654 915 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40,526 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,37 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at